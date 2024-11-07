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6 محاور رئيسية ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

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6 محاور رئيسية ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

6 محاور رئيسية ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - وضعت وزارة النقل عدد من المحاور الرئيسية لتنفيذها فور تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بما يساهم فى حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى. 

 

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

تعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها. 

 

  • تقليل معدل الحوادث بعد منع الميكروباص من الوقوف على الدائرى

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري. 

- إلغاء السلالم نهائيًّا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير . 

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

 

-   تغليظ العقوبات على أي سيارة تتوقف أعلى الدائري بعد بدء تشغيل الأتوبيس.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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