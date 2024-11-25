وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة البيئة تصل البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة البيئة تصل البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تصل البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:05 مساءً - وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة الوضع الحالي لحادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير، وعقدت فور وصولها اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث، بحضور فريق عمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات البحرية وإدارة القوات البحرية بسفاجا والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف.

وزيرة البيئة تصل إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للموقف الراهن من قبل فريق المحميات بالبحر الأحمر، الذي قدم شرحا كاملا عن الحادث وملابساته وتقييمًا للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، والخطوات المطلوبة للحد من آثار التلوث. 

كما قدمت شركة بتروسيف تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها منذ الإبلاغ عن الحادث وحتى استقرار السفينة.

ياسمين فؤاد تعقد اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لعرض الموقف والإجراءات الراهنة

وأكدت وزيرة البيئة أنه يجري حاليًا وضع الملامح الأساسية لخطة مشتركة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات البحرية والجهات المعنية، تتضمن ترتيبات واضحة للتنفيذ. 

وأوضحت أن الخطة يتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتحرك الفورى، مشددةً على أن حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية أولوية أولى لدى الدولة المصرية.

حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية أولوية أولى لدى الدولة المصرية

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد  تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.

فور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث. 

كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة، والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية وكافة الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق