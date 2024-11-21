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مدير «تجريبيات القاهرة» يتابع سير العملية التعليمية استعدادا لامتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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مدير «تجريبيات القاهرة» يتابع سير العملية التعليمية استعدادا لامتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدير «تجريبيات القاهرة» يتابع سير العملية التعليمية استعدادا لامتحانات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - تابع ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، وفقًا لتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتكثيف المتابعات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية مدارس القاهرة لاختبارات شهر نوفمبر 2024، بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة خالد بن الوليد التجريبية التابعة لإدارة البساتين التعليمية.

وتفقد أنس، سير العملية التعليمية بالفصول، المعامل المكتبة، واطمئن على المستوى التعليمي للتلاميذ بسؤالهم على مايتم شرحه داخل الفصول.

كما تابع مدير التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة، كراسات الحصة والواجب، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتصحيحها بصفة دورية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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