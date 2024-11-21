عمرو الليثي يهنئ الإعلاميين في التلفزيون المصري ودول منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - هنأ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الرواد والعاملين بالتليفزيون المصري، ودول منظمة التعاون الإسلامي أعضاء الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، موجهًا الشكر لرسالتهم التنويرية ودورهم الرائد.

ووجه الدكتور عمرو الليثي التهنئة إلي الإعلاميين ورواد التليفزيون والعاملين بحقل الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون والذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، والذي أقرته الأمم المتحدة، مشيداً بالدور الهام للتليفزيون ورسالته الإعلامية والتنويرية في العالم الإسلامي.

وأضاف الليثي، أن التليفزيون له دور هام في حياتنا وتأثيره كبير جدا في الثقافة والتوعية ونشر المعلومات والترفيه، مشيرا إلى أن هذا الجهاز العظيم له أهميته وتأثيره الكبير.