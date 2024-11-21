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وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات - أخبار كلمتك

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وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات - أخبار كلمتك

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:28 مساءً - تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أنه سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وكانت وزارة البترول قد تلقت العديد من الشكاوي منذ قرار إلغاء نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في شهر يونيو الماضي. 

 

أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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