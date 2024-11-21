رئيس الوزراء يتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد «مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية»، عقب تفقده لاصطفاف المعدات بمحطة مياه 30 يونيو بمحافظة الوادي الجديد.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدرسة، نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة WE، ومصطفي ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة.

وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة WE، إن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد، وكذا في باقي محافظات الجمهورية، تُعد بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء أجيال مصر الرقمية لدعم التحول الرقمي، وتحت مظلة «رؤية 2030 لتطوير قطاع التعليم الفني.

وأضافت أن هذه المدرسة تُمثّل تتويجاً للشراكة المثمرة بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الوادي الجديد والشركة المصرية للاتصالات، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من أبنائنا الطلاب بالمحافظات الحدودية، مُشيراً إلى أن المدرسة تخدم نطاق محافظة الوادي الجديد بالكامل «الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس»، وتم توفير أماكن لإقامة الطلبة والطالبات الوافدين من المراكز النائية التابعة للمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مصطفي ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحاً أن المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 8400 متر مُسطّح، وتشمل عدد 2 مبنى (مبنى أكاديمي ومبنى الورش)، ويعمل بالمدرسة عدد 26 معلما وإداريا، كما يبلغ عدد الطلاب بالمراحل المختلفة 150 طالبا وطالبة، والتي تعد هي السعة الكاملة المستهدفة للمدرسة، موزعة على 6 فصول أكاديمية للصفوف الدراسية الثلاثة، بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة، وعدد 50 طالبا للمرحلة الواحدة بكثافة 25 طالبا للفصل الواحد، لافتاً إلى أن عدد البنين 64 طالبا بنسبة 42.7% وعدد البنات 86 طالبة بنسبة 57.3%.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المعامل المتواجدة بالمدرسة، حيث أوضح المدير التنفيذي للمدرسة، أن المدرسة تتضمن عدد 2 معمل أحدهما للحاسب الآلي، والآخر للشبكات، مضيفاً أن الطلاب خلال مرحلة الدراسة يتاح لهم اختيار احد التخصصات المتاحة التي تشمل، الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، كما أن المدرسة مزودة ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعها مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأدار رئيس الوزراء، حواراً ودياً مع عدد من طلاب وطالبات المدرسة، حيث سأل الطلاب عن رأيهم في مستوي الخدمة التعليمية بالمدرسة، وعن مستوي الخدمات المقدمة في أماكن الإقامة المخصصة للمغتربين منهم، والوجبات المقدمة للمغتربين، وأشادوا بالتحسن الملموس في الخدمات المقدمة خلال هذا العام، كما سأل رئيس الوزراء احدى الطالبات عما تقوم به من أعمال خلال وجودها بالمعمل، حيث أجابت بأنها تعمل على تصميم موقع إلكتروني لعرض المنتجات.

فيما أجرت احدى الطالبات حوارًا مع رئيس مجلس الوزراء، حول الصعوبات التي يواجهها طلاب مدرسة WE في التنسيق، والتقديم في الكليات، بالإضافة إلى خضوع الطلاب من خريجي المدرسة لمعادلة خاصة، وطالبوا بتنسيق خاص بالمدارس التطبيقية، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدراسة وجود تنسيق خاص لهم باعتباره أمرا عادلا كتشجيع من الدولة للإقبال على هذه المدارس.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد مبني الورش ومعمل اللغات، حيث أشار مصطفي ناصف، إلى أن مبني الورش يشمل عدد 2 ورشة تخصصية في تخصصات الكهرباء والاتصالات مُجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال لطلابنا، علاوة على معمل للغات ومعمل فيزياء، مُضيفاً أنه يتاح لطلاب المدرسة تنفيذ التدريب الميداني داخل السنترالات والمواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكسابهم المهارات الفنية المطلوبة لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن نتائج مدرسة WE بالوادي الجديد، كانت متميزة خلال العام الدراسي السابق للصفين الأول والثاني، بنسبة نجاح 100% بواقع 82% بتقدير امتياز و18% جيد جداً.