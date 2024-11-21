بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

بعد صعود الجرام 105 جنيهات.. تعرف على أسباب صعود المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

البيتكوين تتخطى 97 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

غدًا تشغيل أولى رحلات قطار الشباب - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر الأبرز - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مياه السيول تتسبب بهذا الأمر في المكلا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم «إليسا ولطيفة».. نجوم الفن يوجهون التهنئة لفيروز في عيد ميلادها الـ90 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تعديلات جديدة بقطارات السكك الحديد بدءًا من 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعديلات جديدة بقطارات السكك الحديد بدءًا من 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

تعديلات جديدة بقطارات السكك الحديد بدءًا من 30 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذي يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد سيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحًا.

تعديلات جديدة بالسكك الحديد

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر “على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بامتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024”.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

f7be335d7f.jpg
79a26478b0.jpg
65a0576360.jpg
891760d0bd.jpg
9aaf073797.jpg
294e46768b.jpg

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقًا للجداول المرفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الخميس 21- 11 - 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق