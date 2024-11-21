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رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالوادي الجديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً -  شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي  بالخارجة، في مستهل زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

كما حضر أيضًا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  واللواء دكتور  محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية  رئيس نادي الهجن ورئيس نادي السيارات.
              

وعقب إزاحة الستار، إيذانًا بافتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي، أعطى رئيس مجلس الوزراء إشارة بدء سباق الماراثون ورالي السيارات والهجن الدولي، معبرا عن أمنياته بأن يكون مهرجانًا رياضيًّا ناجحا، وتمنياته بالتوفيق للجميع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت الرياضة المصرية في الأولوية خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها تمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، من خلال بناء الإنسان المصري.

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 وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قدمت دعما كبيرا للرياضة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة، والذي تمثل في تطوير وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.   
   
  فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير نادي للهجن والفروسية يأتي في إطار الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الرياضة، ودورها في تنمية الشباب، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة، وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية المصرية.

  وفي بداية الفعاليات، ألقى محافظ الوادي الجديد كلمة، رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي على الدعم المقدم لمحافظة الوادي الجديد في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم رئيس مجلس الوزراء ما وصل الوادي الجديد إلى ما وصل إليه الآن من تطور ملموس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات الحكومية.
 كما تقدم محافظ الوادي الجديد بالشكر لاتحاد الهجن المصري واتحاد السيارات على تنظيم هذا المهرجان، وكذا وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في إقامة المنشآت الرياضية، وما تلقاه المحافظة من دفعة قوية وتطوير لمختلف مراكز الشباب بالمحافظة مترامية الأطراف، لافتا إلى أن مركز الفرافرة يبعد نحو 500 كيلو متر من هذا المكان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية به فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث وصل حجم الانفاق إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، قائلا: "نحن على الأطراف ولكننا في القلب من جميع المسئولين بداية من  الرئيس وكذا رئيس الوزراء، والوزراء".
كما تقدم المحافظ لأهالي الوادي الجديد بالشكر على مساهماتهم ومشاركتهم فى تحقيق التنمية على أرض الوادي.

  واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الشباب والرياضة حول النادي، الذي أوضح أن نادي الهجن والفروسية يقع شمال مدينة الخارجة على مساحة 400 فدان، ويضم النادي مضمارا رياضيا عرضه ٢٠ مترا وطوله ٨ كيلو مترات، حيث تبلغ مساحة النادي الإجمالية ٤ ملايين و٧٥٠ ألف متر مربع باعتمادات مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأثيث وفرش الخيمة البدوية، وإجراء تجربة لأجهزة التكييف والتبريد، وتشجير المنطقة المحيطة بالخيمة بالنادي.

 واستكمل بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، الشرح بالإشارة إلى أن النادي يشمل منصة مشاهدة ومضمارًا دوليًّا بطول 5 كيلو مترات، بالإضافة إلى طرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين، ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية، لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، لافتا إلى أنه تم إشهار نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة بموافقة  وزير الشباب والرياضة.
 وعقب ذلك، شاهد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه عرضا للياقة البدنية ضمن مبادرة محافظة الوادي الجديد، على وقع أغان وطنية حماسية، وفي هذه الأثناء أشاد رئيس الوزراء بالعرض الذي قدمه مجموعة من الفتيات والشباب، مؤكدا استمرار دعم مختلف أنواع الرياضات لكل الشباب المصري. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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