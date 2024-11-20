«الداخلية» تبدأ بـ إجراء قرعة الحج 2025 في القاهرة والشرقية ومطروح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - بدأت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في إجراء قرعة الحج لعام 1446هـ/2025م، وذلك بمديريات أمن القاهرة، والشرقية ومطروح.

ومن المقرر إجراء القرعة تباعا بباقي مديريات الأمن، حيث سيتم إجراء القرعة غدا الخميس، بمديريات أمن «الجيزة - الإسكندرية - دمياط»، ويوم السبت المقبل بمديريات أمن «البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان وجنوب سيناء».

كما سيتم إجراء القرعة يوم الأحد المقبل بمديريات أمن «كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية - بني سويف»، ويوم الإثنين المقبل بمديريات أمن «أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم - المنوفية»، وأخيرا يوم الثلاثاء المقبل بمديريات أمن «سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية».

وكانت وزارة الداخلية قد انتهت من تلقي طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م يوم السبت الماضي، وذلك وسط إقبال مكثف من المواطنين على التقديم لأداء الفريضة من خلال القرعة.

شروط حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، بشأن حج القرعة 2025 يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

وتجري قرعة علنية لكافة المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

سعر حج القرعة 2025

ومن جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة، أن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.