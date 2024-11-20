وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي شركة «زيد» العمانية أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباحثات مع ممثلي شركة "زيد" العمانية تناولت أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي وشركة "زيد" العمانية، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالشركات التابعة وأبرز منتجاتها.

وأكد الوزير محمد صلاح أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، مضيفًا أن امتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائي كما يدعم امتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

من جانبهم أوضح ممثلو شركة "زيد" العمانية أن الشركة تعد من كبري الشركات والمؤسسات الصناعية في سلطنة عمان، وتقوم "زيد" بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخيرة الصغيرة ولديها أنشطة متنوعة في مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية في العديد من دول العالم.

وأشاد ممثلو الشركة العمانية بما تم استعراضه خلال اللقاء عن دور وزارة الإنتاج الحربي في المجالين (العسكري - المدني)، معربين عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع شركات الإنتاج الحربي بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين واللذين يمتلكان إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية على أعلى مستوى وهو ما يمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية.

وتم التأكيد اهتمام وزارة الإنتاج الحربي لفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان من خلال شركة "زيد" العمانية، وتم تقديم الدعوة لقيام الوفود الفنية للشركة العمانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.