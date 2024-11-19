الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الإثنين المقبل 25 نوفمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.

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حالة الطقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 17 السواحل الشمالية 23 15 شمال الصعيد 26 11 جنوب الصعيد 27 14

حالة الطقس يوم الخميس 21 نوفمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 26 15 شمال الصعيد 27 12 جنوب الصعيد 28 14

حالة الطقس يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

أما عن حالة الطقس يوم الجمعة، فنوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 18 السواحل الشمالية 27 15 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس من السبت 23 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من السبت إلى الإثنين، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 23 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 23 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 26 16 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 22 16 شمال الصعيد 26 12 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 17 السواحل الشمالية 22 17 شمال الصعيد 25 12 جنوب الصعيد 27 15