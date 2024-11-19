الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الإثنين المقبل 25 نوفمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.
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حالة الطقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.
وحذرت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|17
|السواحل الشمالية
|23
|15
|شمال الصعيد
|26
|11
|جنوب الصعيد
|27
|14
حالة الطقس يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
وبينت حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|26
|15
|شمال الصعيد
|27
|12
|جنوب الصعيد
|28
|14
حالة الطقس يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
أما عن حالة الطقس يوم الجمعة، فنوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|18
|السواحل الشمالية
|27
|15
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|29
|16
حالة الطقس من السبت 23 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من السبت إلى الإثنين، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 23 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 23 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|26
|16
|شمال الصعيد
|28
|14
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|16
|شمال الصعيد
|26
|12
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|17
|السواحل الشمالية
|22
|17
|شمال الصعيد
|25
|12
|جنوب الصعيد
|27
|15
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