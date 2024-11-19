موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - موعد إجازة نصف العام 2025.. مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، عن موعد إجازة نصف العام 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025

على أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة أسبوعين، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير.

الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حتى يوم الخميس الموافق 22 مايو، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 24 مايو المقبل 2025.

امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.