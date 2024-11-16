تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

متحف الإسكندرية القومي يعلن إضافة قطعة أثرية فريدة لسيناريو العرض، تعرف عليها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
متحف الإسكندرية القومي يعلن إضافة قطعة أثرية فريدة لسيناريو العرض، تعرف عليها - أخبار كلمتك

متحف الإسكندرية القومي يعلن إضافة قطعة أثرية فريدة لسيناريو العرض، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أعلن المتحف متحف الإسكندرية القومي إضافة  قطعة أثرية جديدة لسيناريو العرض المتحفي بالقسم اليوناني الروماني وهي تمثال لإمبراطور روماني يعتقد أنه للإمبراطور سابتميوس سيفيروس، وذلك في أطار اهتمام قطاع المتاحف بإثراء العرض المتحفي بالمتحف.

eadc16fa6b.jpg

مقتنيات متحف الإسكندرية القومي

ويعد مبنى المتحف هو تحفة معمارية في قلب مدينة الإسكندرية، ويتميز بطرازه المعماري لعصر النهضة الأوروبي المستمد من العمارة الإيطالية، ‏وكان مبني المتحف قصرًا لأحد أثرياء الإسكندرية “أسعد باشا باسيلي"، والذي كلف المهندس السكندري ذو الأصول الفرنسية فيكتور أيرلانجر ببناء القصر، ومنذ عام 1928، ظل أسعد باشا باسيلي مقيمًا بالقصر حتى عام 1954م، ثم باعه لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح بعد ذلك مقرًا للقنصلية الأمريكية، حتى قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه عام 1996، وتحويله إلى متحف وافتتاحه عام 2003.

 

56.webp

ويروي المتحف تاريخ جميع العصور التاريخية التي تمثل حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعتها بداية من عصر الأسرات المصرية القديمة مرورًا بالعصر البطلمي والروماني والبيزنطي والإسلامي ثم حقبة العصر الحديث ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

69.webp
70.webp
a19a55a4b6.jpg

القطع الأثرية المعروضة

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

برواتب مجزية، 3088 فرصة عمل جديدة تنتظر شباب 8 محافظات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق