رئيس الوزراء عن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات: النهاردة عيد» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع فى صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلي من السيارات والتي تصل لما ما يقرب من نصف مليون سيارة.

احتفالية عود تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات



وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة قائلا: «النهارده يوم عيد، كنا نحلم بعودة القلعة الصناعية دي أنها تعود للحياة مرة تانية».

خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات



وأشار إلي أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، مشيرا إلى أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية من خلال استغلال خطط كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.



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