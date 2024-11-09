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قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات واردة الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

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قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات واردة الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات واردة الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:16 صباحاً - كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

وأوضح أن هناك اجتماعًا الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

 

وأشار إلى أن تداول القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

ولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها".

وأردف: "احنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهارده آخد قرار النهارده وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكره ألاقيه اتوقف".

وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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