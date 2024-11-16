«يسير بدون سائق».. كل ما تريد معرفته عن المونوريل المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، على الانتهاء من مشروع قطار المونوريل الذي تم تنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها إنشاء خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، مع تميز في أنها يسير على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، وبدوره لا يؤثر على الحركة المرورية.

ونشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور للتشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية وحتى محطة المشير طنطاوي.

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات «ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب».

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، مواصفات قطارات المونوريل وسرعتها سواء في خط مونوريل العاصمة الإدارية أو مونوريل 6 أكتوبر من خلال النقاط الآتية:

1- يحتوي قطار المونوريل على 4 عربات ومن المخطط أن يصل إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب.

2- تعمل قطارات المونوريل بدون سائق، وتتميز أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية.

3- تصل السرعة التصميمية لقطار المونوريل إلى 90 كم الساعة، ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.

4- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

5- يحتوي قطار المونوريل على ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات أثناء التشغيل.

6- تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.

8- زودت عربات المونوريل بشاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10- تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.