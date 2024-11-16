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«يسير بدون سائق».. كل ما تريد معرفته عن المونوريل المصري - أخبار كلمتك

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«يسير بدون سائق».. كل ما تريد معرفته عن المونوريل المصري - أخبار كلمتك

«يسير بدون سائق».. كل ما تريد معرفته عن المونوريل المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل، على الانتهاء من مشروع قطار المونوريل الذي تم تنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها إنشاء خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، مع تميز في أنها يسير على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، وبدوره لا يؤثر على الحركة المرورية.

ونشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور للتشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية وحتى محطة المشير طنطاوي.

قطار المونوريل

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشروع يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات «ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب».

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، مواصفات قطارات المونوريل وسرعتها سواء في خط مونوريل العاصمة الإدارية أو مونوريل 6 أكتوبر من خلال النقاط الآتية:

1- يحتوي قطار المونوريل على 4 عربات ومن المخطط أن يصل إلى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب.

2- تعمل قطارات المونوريل بدون سائق، وتتميز أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية.

3- تصل السرعة التصميمية لقطار المونوريل إلى 90 كم الساعة، ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.

4- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

قطار المونوريل

5- يحتوي قطار المونوريل على ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات أثناء التشغيل.

6- تم تزويد قطارات المونوريل بكاميرات تليفزيونية بكابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.

8- زودت عربات المونوريل بشاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10- تم تخصيص لذوى الاحتياجات الخاصة أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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