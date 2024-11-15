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أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وغرفة عمليات لمتابعة الصرف - أخبار كلمتك

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أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وغرفة عمليات لمتابعة الصرف - أخبار كلمتك

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، وغرفة عمليات لمتابعة الصرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:53 صباحاً - شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 اليوم الجمعة.

 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 اليوم الجمعة.

 

ويبدأ المستفيدون صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًّا.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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