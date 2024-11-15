اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - في إطار التعاون الوثيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، تنطلق اليوم الجمعة  الموافق 15 نوفمبر 2024، قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتي الدقهلية والمنوفية.

 

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

تهدف القافلتان إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية، بمشاركة عشرة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف في كل محافظة، ضمن جهود تعزيز التوعية الدينية وتوحيد جهود الدعوة.

تتوجه القافلة الأولى إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث يلقي الشيخ وليد يوسف سهيل خطبته في مسجد القاضي بشارع الجلاء، ويشارك الشيخ علي السيد علي عطية، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بخطبة في مسجد الموافي بشارع بورسعيد، كما يقدم الشيخ ثروت عبد اللطيف عبد الهادي خطبته في مسجد الكبير بسندوب، ويقوم الشيخ أحمد عبد السلام محمد محمود بواجبه الدعوي في مسجد فريد المصري بتوريل، بينما يلقي الشيخ محمد عبد التواب محمد أحمد خطبته في مسجد الشناوي بشارع الجيش.

ويؤدي الشيخ هاني عبد المعطي عبد الحكم، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، دروسه في مسجد القهوجي بسوق الحدادين، في حين يشارك الشيخ عاطف فودة حسين صيام في مسجد حبيب بشارع الجمهورية، كما يشارك الشيخ وائل محمود الشحات في مسجد حسين بك بجوار بنك مصر، ويتولى الشيخ خالد صلاح محمد إبراهيم خطبته في مسجد شحاته رجب بسكة سندوب، ويختم الشيخ أحمد محمد صبح الباز مشاركته بخطبة الجمعة في مسجد ابن لقمان بشارع الجمهورية.

أما في محافظة المنوفية، فتتوجه القافلة الثانية إلى مدينة أشمون، حيث يلقي الشيخ مجدي حسنين عاشور، مدير إدارة الأوقاف، خطبته في مسجد الإخلاص، ويشارك الشيخ فيصل كيلاني المهدي، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، في مسجد النصر، كما يقدم الشيخ عبد الهادي محمد سيد أحمد دنيا خطبته في مسجد البرعي، ويشارك الشيخ عثمان حلمي محمد نور الدين بدرس دعوي في مسجد الفردوس، ويلقي الشيخ أنور محمد عبد النبي خطبته في مسجد الشافعي.

كما يواصل الشيخ أحمد شوقي اللهلوبي توجيهاته الدينية في مسجد أحمد عامر، ويخطب الشيخ جمال عبد الغفار العشماوي في مسجد عمر بن الخطاب، ويقدم الشيخ محمد معوض عبد الحكيم علي دروسه في مسجد الطاهرة، ويختتم الشيخ عبد الغفار محمد عبد الغفار خطبته في مسجد الزمزمي بقرية شما، بينما يلقي الشيخ محمد أحمد العتر درسه في مسجد حسن زلابية، لنشر رسالة الوسطية وتعزيز الفهم الصحيح للدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خطوات فتح ملف للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المرشحين لكلية التجارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق