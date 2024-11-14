كامل الوزير يحذر من إقامة منشآت صناعية على أراضٍ زراعية.. «هتتشال فوراً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه يتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، قائلا: «اللى هيعمل بعد كده منشأة صناعية على أراضٍ زراعية هتتشال فوراً.

وأضاف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، «مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر».

وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: «أقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها.

وتابع الفريق كامل الوزير، أن مصر لديها 12 ألف مصنع متعثر عن الإنتاج وجارٍ إعادة تشغيلها، مشيرا: «من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل».

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أننا نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا.