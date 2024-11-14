وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران مدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - زارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر، مدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية، حيث تفقدا المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان " SSPA "، وعدد من المصانع، وذلك في إطار زيارة رسمية لمقاطعة سيتشوان.

وحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، تم زيارة المنطقة الحرة بميناء جنوب "سيتشوان SSPA "والتي أنشأت عام، وتحتوى على ميناء لوشو الذي يعد أكبر ميناء على مستوى الصين لموقعه الإستراتيجي على نهر اليانجتسي والنهرالأصفروالتي تغطي مساحة 4 قاطعات صينية وتتوفر بها سبل النقل المختلفة البري والنهري والجوي.

كما تضم المنطقة الحرة بميناء جنوب سيتشوان SSPA أيضًا عددا كبيرا من المصانع المنتجة والمصدرة، وتوفر المنطقة الحرة الصناعية تيسيرات لها من ضمنها الإعفاء الضريبي لواردات المواد الخام المستخدمة في الإنتاج المصدر للخارج، كما تتضمن صادرات المنطقة الحرة الحبوب والمواد الغذائية والأعلاف والزيوت والمواد البلاستيكية والمواد المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

كما تضمنت زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، لمدينة "لوشو" جولة تفقدية لإحدى المصانع التابعة لشركة " شينج كانج يي " للبلاستيك والتى تعتبر الأكبر على مستوى العالم في إنتاج مادة بولي بروبلين التي تصنع كيميائيا وتستخدم في نطاق واسع من التطبيقات تتضمن التغليف، والألعاب، والحاويات بمختلف الأحجام، والتجهيزات المخبرية، ومكبرات الصوت، وأجزاء السيارات، والأوراق النقدية ويتم تصدير المادة لكافة انحاء العالم، وتعد الشركة من أكبر الموردين لمنتجاتها في مصر.

و أعرب القائمون عن المنطقة الحرة الصناعية والشركات الموجودة بها عن تطلعهم لمزيد من التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.