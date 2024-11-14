الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اليوم الخميس، موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات القومية.

وأوضح بيان الوطنية للصحافة، أن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات القومية يبدأ اعتبارًا من الأحد 17 نوفمبر الجاري، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة الوطنية للصحافة، على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بعد سن التقاعد.