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وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

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وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين وائل محمد شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ويشمل هذا التعيين الجديد الإشراف على الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مهامه الحالية.

ويهدف هذا القرار إلى توحيد الجهود وتسهيل سير العمل بين الإدارات المختلفة، مما يساهم في تحقيق أهداف المحافظة ورفع كفاءتها الإدارية.

من هو وائل محمد شعبان؟

يتمتع وائل محمد شعبان بخبرة واسعة في مجال الإدارة والتنظيم، ما يؤهله لتولي هذا المنصب الهام، ومن المتوقع أن يساهم تعيينه في تحقيق المزيد من الإنجازات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة تطوير الأداء الإداري بمحافظة الجيزة، حيث يساهم في توحيد الجهود من خلال دمج الإدارات المختلفة تحت قيادة واحدة، وسرعة اتخاذ القرارات مما يساهم في تسهيل سير العمل، ورفع كفاءة الأداء من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير آليات عمل أكثر كفاءة.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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