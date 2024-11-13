وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 07:35 م 11/13/2024 7:35:03 PM

بدأت وزارة النقل الخطوات الفعلية للربط بين مصر وحدود ليبيا، وبين مصر وعدد من الدول العربية الأخرى من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل انه يتم حاليًا تنفيذ الخط الاول من مشروع القطار السريع (السخنة/ الإسكندرية/العلمين/مطروح) بطول 660كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويمكن ان تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككى بين الدول العربية في شرق وغرب الدول العربية وشمال افريقيا، كما يجرى تنفيذ الخط الثانى (أكتوبر- اسوان- أبوسمبل) بطول 1100كم الذى يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضًا فى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق وباقي الدول العربية كما أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى وكذلك في اطار آلية التعاون الثلاثى في عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى التعاون والتطور الذى يشهده قطاع النقل مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في الاستثمار في مشروعات النقل المختلفة.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى التطلع الى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربى من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا في اطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

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