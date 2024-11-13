السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، مما تتسبب في تعريض حياه الركاب وسائقي القطارات للخطر، و تعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

عقوبة رشق القطارات بالحجارة

وقامت الهيئة بتركيب كاميرات بالجرارات لالتقاط من يقومون برشق القطارات بالحجارة ويتم إحالته الى المحاكمة وتوقيع أقصى العقوبة على يفعل هذا السلوك.

يأتي ذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة رغم الحملات المستمرة التي تنفذها الوزارة وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

حملات توعية للتصدي لظاهرة رشق القطارات

وتطلق وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حملات توعية مستمرة، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتوعية بمخاطرها السلبية، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها.