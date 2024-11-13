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وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لبحث تعزيز التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات لأهالي المحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لمحافظة الشرقية، لتوفير الخدمات المختلقة لأبناء المحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بالمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتولى إنهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة الشرقية، بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهت من تنفيذ 13 مشروعًا لمياه الشرب «إنشاء محطات - توسعة محطات»، بطاقة 792.5 ألف م3 يوميًا، وكذا تنفيذ 78 مشروعا للصرف الصحي، بمحافظة الشرقية، ومنها مشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف أكثر من 7 مليارات جنيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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