وزير البترول يستقبل وفدًا من مسئولي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الثروة المعدنية وفدًا من مسؤولي شركتي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين العالميتين، بعد دخول شركة انجلو اشانتي باستثماراتها في قطاع التعدين المصري كشريك لهيئة الثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، اثر استحواذها على شركة سنتامين مؤخرًا والتي كانت تستثمر بالمنجم.

ضم اللقاء مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة انجلوجولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية والمسؤول عن ادارة عملية الانتقال والشراكة الجديدة، ومارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية والمهندس عمرو حسونة المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، ولفيف من المسؤولين بشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية.

أنجلو أشانتي العالمية تدخل قطاع التعدين المصري

رحب الوزير في بداية اللقاء بشركة انجلو اشانتي العالمية كمستثمر جديد في قطاع التعدين المصري معربًا عن تطلعه لشراكة استراتيجية في منجم السكري للذهب الذي يتمتع بمنظومة عمليات ناجحة وجودة في الإمكانيات والفرص التعدينية والعنصر البشري وتطبيق ممارسات السلامة والاستدامة البيئية والتنوع بين الجنسين.

واكد الوزير التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع وتوفير فرص استثمارية كبيرة، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا عبر محاور متعددة فضلا عن دعم الاستدامة البيئية في أعماله، مشيرا إلى أهمية قطاع التعدين في المرحلة الحالية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تجعله مؤهلا لمساهمة اكبر في الناتج القومي علي غرار تجارب العديد من الدول حيث لا تتجاوز مساهمته 1٪ حاليا في الناتج القومي المصري وهناك فرصة لزيادتها الي يتراوح بين 5-6٪ علي المدي المتوسط من خلال تكثيف التعاون والتكامل وتسهيل الاستثمار ودعم الصناعات التحويلية لخامات التعدين.

و اكد مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة أنجلو جولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية أن الاستثمار في مصر فرصة عظيمة، ونسعى لشراكة ناجحة على المدى الطويل في مصر في مشروع منجم السكري حيث أن محفظة أعمالنا تهتم بالمشروعات طويلة الآجل، مشيرا إلي أن منجم السكري مشروع هائل ونتطلع للكشف عن المزيد من الإمكانات فيه والمزيد من التطوير والنمو في مصر، وشهدنا ما حققته سنتامين من نجاح فيه بتعاون ناجح مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، ونحن كذلك حريصون علي الاستدامة البيئية في عمليات التعدين كأولوية هامة بالنسبة لنا.

أعرب مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين عن اعتزازه بفترة عمله في مصر من خلال سنتامين والتي كانت شاهدا على تطور مصري في قطاع التعدين مشيرا إلى الإمكانات الواعدة لمصر، وأنها العمل الجارى واستثمار الإمكانيات ستكون على أعتاب نهضة في مجال التعدين.

يشار إلى أن شركة انجلو اشانتي جولد شركة عالمية مدرجة ببورصة نيويورك، وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصنيف الشركات المنتجة للذهب.

حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة والمحاسب هشام علي حسن مستشار الوزير للرقابة على الشركات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.