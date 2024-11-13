مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث ولطلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه وفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين، لتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

جداول امتحانات الترم الأول 2025

وأضافت الوزارة أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى مهمة وضع جداول امتحانات الترم الأول 2025 لكافة طلاب صفوف النقل، على أن يتم إعلان الجداول خلال شهر ديسمبر المقبل.

امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

ولفتت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة في امتحانات الترم الأول 2025 هم طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى عقد امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.