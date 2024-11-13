مدبولي: لا يمكن اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:49 صباحاً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدور الأساسي للتمويل بجب أن تتطلع به الدول المتقدمة، وأن تمثل المنح والقروض بالغة التيسير النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكانية اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ لما يترتب عليها من زيادة لأعباء المديونية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر قمة المناخ «COP29 بأذربيجان: «هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحا من تمويل»