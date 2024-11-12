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كازاخستان تعرب عن رغبتها بالاستفادة من التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

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كازاخستان تعرب عن رغبتها بالاستفادة من التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

كازاخستان تعرب عن رغبتها بالاستفادة من التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة أن حكومة كازاخستان بها وزارة تم إقرارها مؤخرًا تتعلق بالحماية الاجتماعية، وهناك رغبة للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة من البرامج المتعلقة بهذا الشأن كبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

وعرض سفير دولة كازاخستان بالقاهرة إمكانية دراسة إعداد مذكرة تفاهم وتعاون توقع بين الوزارتين في كلا البلدين تتضمن مجالات التعاون المشترك في مجالات رعاية كبار السن والأيتام والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما تطرق اللقاء لرغبة كازاخستان للاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر وما حققته من إنجازات كبيرة في هذا المجال.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من مجالات التعاون، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لنقل كافة الخبرات لديها لدولة كازاخستان في مجالات عمل الوزارة ومواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واختتم اللقاء بتوجيه سفير كازاخستان الدعوة للدكتورة مايا مرسي لزيارة بلاده، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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