الطبق بـ150 جنيها، محافظة الجيزة تطلق مبادرة لتوفير البيض بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن مبادرة لتوزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بأسعار مخفضة في أحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من المناطق الأخرى، وذلك بتوجيهات من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرصًا على دعم محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وستتم عملية التوزيع على مدار الأيام المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الأماكن والمواقع التي سيتم فيها توزيع الطرود بشكل مستمر، ويتم بيع طبق البيض بسعر 150 جنيها فقط.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مصدر مهم من البروتين للمواطنين بأسعار أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق.

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