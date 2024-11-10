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تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 38 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و447 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 312 شاحنة و366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 368 شاحنة و81 سيارة. 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم العبارتين أمل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين خديجة جيهان وأمل فيما تغادر السفينة JUPITER وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة Alcudia Express.

 

 كما تم تداول 3800 طن بضائع و212 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة KALINA وعلى متنها 346 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها.
 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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