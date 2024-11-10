صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

إراحة تريزيجيه ومرموش ومروان في مباراة كاب فيردي، ومشاركتهم أمام بتسوانا - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

قضية التسريب الصوتي، النيابة تحقق مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السفير الكوري: «ثقافتنا تحظى بشعبية كبيرة.. ونحتفل في 2025 بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السفير الكوري: «ثقافتنا تحظى بشعبية كبيرة.. ونحتفل في 2025 بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر» - أخبار كلمتك

السفير الكوري: «ثقافتنا تحظى بشعبية كبيرة.. ونحتفل في 2025 بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - نظم المركز الثقافي الكوري في مصر، قافلة الثقافة الكورية في جامعة الاسكندرية، بمشاركة جمع غفير من الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمتع الطلاب، بالفقرات التي استضافتها كلية الآداب بالجامعة، والتي تستهدف التعريف بالثقافة الكورية واستكشاف كافة مقوماتها التقليدية والمعاصرة.

وفي رحلة من التجارب المتنوعة التي امتدت على مدار اليوم، وفرت القافلة تجربة مثيرة للمشاركين، حيث بدأت الفعاليات بعروض للموسيقى الكورية التقليدية «جوجاك» و«الكي بوب»، والتي حظيت بخضور لافت من جانب الطلاب.

من جهته، قال السفير الكوري كيم يونج هيون، إن الثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة في مصر، ولكن فرص المشاركة في تجربة الثقافة الكورية لا تزال محدودة، ولهذا يجري تنظيم قافلة الثقافة الكورية.

وأشار إلى أنه يجري تنظيم القافلة كل ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة لتجربة الثقافة الكورية في المحافظات الأخرى البعيدة عن القاهرة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، سعيا إلى تقوية التبادل الثقافي وتعزيز التفاهم المشترك بين البلدين.

وأكد الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، أن استضافة فعاليات القافلة يشكل خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الحضارات، وخصوصا مع كوريا الجنوبية والتي تعد من أهم الدول بالقارة الاسيوية، كما تمهد لمزيد من التعاون البناء بين كلية الآداب والمركز الثقافي الكوري.

وتضمنت الفعاليات تجربة الزي الكوري التقليدي "الهانبوك"، حيث حرص الطلاب على ارتدائه والتقاط الصور التذكارية خلال تفقدهم للأجنحة الثقافية الأخرى والتي تضمنت أيضًا معرضًا للآلات الموسيقية التقليدية، والورق الكوري التقليدي "الهانجي".

كما استمتع الطلاب بتجربة نظارات الواقع الافتراضي، حيث تمكنوا من مشاهدة العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التراثية الكورية، كما قاموا بتجربة بعض الألعاب التقليدية، وشاركوا في الورش الفنية المتنوعة.

كما تم عرض الفيلم الكوري "الغابة الصغيرة" بهدف تقديم تجربة فريدة تلبي شغف محبي السينما الكورية. وكان الأدب الكوي حاضرا بقوة في هذه القافلة حيث استمتع الطلاب بقراءة عدد من القصص والروايات الكورية في جناح المكتبة الكورية.

وخلال زيارته للإسكندرية، بحث السفير الكوري مع محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتنموي وكذلك الشراكات بين كوريا ومصر.

كما أطلع السفير كيم، على خطة إنشاء معهد الملك سي جونج لتعليم اللغة الكورية بجامعة الإسكندرية العام المقبل استجابة للطلب المتزايد لتعلم اللغة الكورية بالإسكندرية، واقترح إقامة فعاليات ثقافية مشتركة في العام المقبل، في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق