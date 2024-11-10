السفير الكوري: «ثقافتنا تحظى بشعبية كبيرة.. ونحتفل في 2025 بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - نظم المركز الثقافي الكوري في مصر، قافلة الثقافة الكورية في جامعة الاسكندرية، بمشاركة جمع غفير من الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمتع الطلاب، بالفقرات التي استضافتها كلية الآداب بالجامعة، والتي تستهدف التعريف بالثقافة الكورية واستكشاف كافة مقوماتها التقليدية والمعاصرة.

وفي رحلة من التجارب المتنوعة التي امتدت على مدار اليوم، وفرت القافلة تجربة مثيرة للمشاركين، حيث بدأت الفعاليات بعروض للموسيقى الكورية التقليدية «جوجاك» و«الكي بوب»، والتي حظيت بخضور لافت من جانب الطلاب.

من جهته، قال السفير الكوري كيم يونج هيون، إن الثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة في مصر، ولكن فرص المشاركة في تجربة الثقافة الكورية لا تزال محدودة، ولهذا يجري تنظيم قافلة الثقافة الكورية.

وأشار إلى أنه يجري تنظيم القافلة كل ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة لتجربة الثقافة الكورية في المحافظات الأخرى البعيدة عن القاهرة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، سعيا إلى تقوية التبادل الثقافي وتعزيز التفاهم المشترك بين البلدين.

وأكد الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، أن استضافة فعاليات القافلة يشكل خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الحضارات، وخصوصا مع كوريا الجنوبية والتي تعد من أهم الدول بالقارة الاسيوية، كما تمهد لمزيد من التعاون البناء بين كلية الآداب والمركز الثقافي الكوري.

وتضمنت الفعاليات تجربة الزي الكوري التقليدي "الهانبوك"، حيث حرص الطلاب على ارتدائه والتقاط الصور التذكارية خلال تفقدهم للأجنحة الثقافية الأخرى والتي تضمنت أيضًا معرضًا للآلات الموسيقية التقليدية، والورق الكوري التقليدي "الهانجي".

كما استمتع الطلاب بتجربة نظارات الواقع الافتراضي، حيث تمكنوا من مشاهدة العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التراثية الكورية، كما قاموا بتجربة بعض الألعاب التقليدية، وشاركوا في الورش الفنية المتنوعة.

كما تم عرض الفيلم الكوري "الغابة الصغيرة" بهدف تقديم تجربة فريدة تلبي شغف محبي السينما الكورية. وكان الأدب الكوي حاضرا بقوة في هذه القافلة حيث استمتع الطلاب بقراءة عدد من القصص والروايات الكورية في جناح المكتبة الكورية.

وخلال زيارته للإسكندرية، بحث السفير الكوري مع محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتنموي وكذلك الشراكات بين كوريا ومصر.

كما أطلع السفير كيم، على خطة إنشاء معهد الملك سي جونج لتعليم اللغة الكورية بجامعة الإسكندرية العام المقبل استجابة للطلب المتزايد لتعلم اللغة الكورية بالإسكندرية، واقترح إقامة فعاليات ثقافية مشتركة في العام المقبل، في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.