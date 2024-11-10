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زيارة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من المدارس بمنطقة المرج - أخبار كلمتك

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زيارة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من المدارس بمنطقة المرج - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من المدارس بمنطقة المرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة اليوم لعدد من مدارس بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار جولاته للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم كان قد عقد بالأمس لقاءًا موسعًا مع أكثر من 2700 مدير مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات والآليات المنفذة بالمدارس لضمان انضباط العام الدراسي، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

أشاد فيه بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85%، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي والتي وصفها بـ«المبهرة» فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع وحلهم لمشكلات مستمرة منذ أكثر من 30 عاما.

وقال وزير التعليم، إن معلمى مصر عظماء ويستحقون التقدير ويعملون بجهد وجد من أجل مستقبل أبناء مصر.

وأوضح الوزير، أن هذا اللقاء يعد الثانى مع مديري المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة وتقييم الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية وبحث كافة المعوقات التي تواجههم فى الميدان على أرض الواقع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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