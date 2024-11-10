برد ومطر وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - الطقس.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث تشهد البلاد موجة باردة وسقوط أمطار غزيرة على أغلب المحافظات.

الطقس اليوم

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مطروح، الإسكندرية» وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدينتى «حلايب وشلاتين» وشمال سيناء و مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد الى القاهرةالكبرى ومدن القناة،

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة، حالة الطقس اليوم الأحد، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. ويسود طقس بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وعن الظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على «حلايب - شلاتين» وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح في مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأشارت هيئة الأرصاد إلى أنها تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

- درجة الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى ومدن القناة العظمى 24، الصغرى 16.

- درجة الحرارة اليوم في جنوب الوجه البحري العظمى 23، الصغرى 15.

- درجة الحرارة اليوم في شمال الوجه البحري العظمى 22، الصغرى 16.

- درجة الحرارة اليوم في السواحل الشمالية الشرقية العظمى 24، الصغرى 17.

- درجة الحرارة اليوم في جنوب سيناء العظمى 31، الصغرى 21.

- درجة الحرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 25، الصغرى 14.

- درجة الحرارة اليوم في جنوب الصعيد العظمى 29، الصغرى 16.