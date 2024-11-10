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تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة - أخبار كلمتك

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تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة - أخبار كلمتك

تعليم العجوزة: منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في الأوقات المحددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً -  عقدت الدكتورة حنان موسى، مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة لبحث سبل تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، وبمتابعة مستمرة من سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

تركيز على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة

وأكدت الدكتورة حنان موسى خلال الاجتماع أهمية اتخاذ القرارات بسرعة وحزم في جميع الأمور التي تخص الطلاب، مشددةً على ضرورة تقديم تقارير فورية عن أي مشكلة تواجه المدارس ليتم التعامل معها على الفور.

كما شددت المديرة على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي بكل دقة، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل أقصى جهد.

التأكيد على دور الإشراف المدرسي

وأوصت الدكتورة حنان موسى بضرورة تفعيل دور الإشراف المدرسي لضمان سلامة الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل يومي، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمقابلة أولياء الأمور وعدم السماح بدخولهم إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا في الأوقات المخصصة لذلك.

وشددت المديرة على ضرورة متابعة الشئون المالية والإدارية في المدارس، والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات الروتينية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى رفع كفاءة العملية التعليمية في إدارة العجوزة، وتحسين الأداء المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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