مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية ينهي تعاقد معلمة تجبر الطلاب على أخذ دروس خصوصية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - قام عاطف إبراهيم، مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس التابعة للإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة.

شملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس، حيث قام مدير عام الإدارة بمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على الكثافات الطلابية وتقييمات الطلاب، كما أكد على أهمية تفعيل الإشراف اليومي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

وخلال الجولة، تم اكتشاف العديد من المخالفات، حيث تبين عدم تفعيل الإشراف اليومي في بعض المدارس، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات الكثافة الطلابية، كما تم تلقي شكوى من أحد الطلاب حول إجبار معلمه على أخذ دروس خصوصية، وبالتحقيق تبين صحة الشكوى.

وعلى ضوء هذه المخالفات، تم اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تم تحويل مدير المدرسة وموجهين إلى الشئون القانونية، وتم إنهاء تعاقد المعلمة التي أجبرت الطالب على أخذ دروس خصوصية، كما تم نقل معلمة لغة عربية إلى مدرسة أخرى.

وشدد مدير عام الإدارة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على سير العملية التعليمية، كما أكد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ونزيهة للطلاب.

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