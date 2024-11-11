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القمة العربية الإسلامية ندعم جهود مصر في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني - أخبار كلمتك

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القمة العربية الإسلامية ندعم جهود مصر في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني - أخبار كلمتك

القمة العربية الإسلامية ندعم جهود مصر في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - أعربت القمة العربية الإسلامية عن دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، التي تشكلت بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية.

وأكدت القمة العربية الإسلامية في بيانها الختامي، مساء اليوم الاثنين، على الدعم الكامل للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وحمّلت القمة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها من قبل المفاوضين.

أهداف القمة العربية

وتهدف القمة العربية الإسلامية إلى:

- متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة.

- مواصلة جهود وقف إطلاق النار.

- تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

- مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

مطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بـ:

- إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية.

- حظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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