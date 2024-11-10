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بحضور النائب مصطفى بكرى.. جمعية رعاية الأيتام بالمعنا توزع الدفعة الأولى من البطاطين - أخبار كلمتك

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بحضور النائب مصطفى بكرى.. جمعية رعاية الأيتام بالمعنا توزع الدفعة الأولى من البطاطين - أخبار كلمتك

بحضور النائب مصطفى بكرى.. جمعية رعاية الأيتام بالمعنا توزع الدفعة الأولى من البطاطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - وزعت جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا، عدداً من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار مبادراتها لدعم الفئات المستحقة وتقديم العون مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وأحمد بكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد النائب مصطفى بكري أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية في تقديم الدعم المجتمعي والتكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل الخيري يعكس الروح الإنسانية التي يتحلى بها المجتمع في مواجهة التحديات.

وأشار بكري إلى أن هذه المبادرات تمثل رسالة أمل للأسر الفقيرة وتساهم في تخفيف معاناتهم، مؤكدًا على ضرورة توسيع دائرة المساعدات في مختلف المناطق خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

في المقابل، أعربت عدد من الأسر المستفيدة عن تقديرها لهذه المبادرة، مثمنةً الدور الفاعل للجمعية والنائب مصطفى بكري في دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

يُذكر أن الجمعية مستمرة في تقديم حملات دعم متنوعة للأسر المحتاجة بهدف التخفيف من أعباء الحياة وتقديم سبل المساعدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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