بحضور النائب مصطفى بكرى.. جمعية رعاية الأيتام بالمعنا توزع الدفعة الأولى من البطاطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - وزعت جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا، عدداً من البطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار مبادراتها لدعم الفئات المستحقة وتقديم العون مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وأحمد بكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد النائب مصطفى بكري أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية في تقديم الدعم المجتمعي والتكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل الخيري يعكس الروح الإنسانية التي يتحلى بها المجتمع في مواجهة التحديات.

وأشار بكري إلى أن هذه المبادرات تمثل رسالة أمل للأسر الفقيرة وتساهم في تخفيف معاناتهم، مؤكدًا على ضرورة توسيع دائرة المساعدات في مختلف المناطق خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

في المقابل، أعربت عدد من الأسر المستفيدة عن تقديرها لهذه المبادرة، مثمنةً الدور الفاعل للجمعية والنائب مصطفى بكري في دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

يُذكر أن الجمعية مستمرة في تقديم حملات دعم متنوعة للأسر المحتاجة بهدف التخفيف من أعباء الحياة وتقديم سبل المساعدة.