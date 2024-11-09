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«الإسكان»: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين - أخبار كلمتك

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«الإسكان»: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين - أخبار كلمتك

«الإسكان»: بيع محال تجارية ووحدات إدارية بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه جرى بيع 12 محلًا تجاريًا أسفل العمارات السكنية بمنطقة المجد في الحي 39، ومنطقة اللؤلؤ في الحي 14، فضلًا عن 6 وحدات إدارية في منطقة سكن مصر بنفس الحي، وذلك بالمزاد العلني بمقر الجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، في بيان السبت - أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز الدور التنموي وتوفير مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال تنظيم المزادات العلنية، وتطوير البنية التحتية لضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

يشار إلى أن مساحات المحال المباعة تراوحت بين 11.5م2: 15.5م2، بينما تراوحت مساحات الوحدات الإدارية بين 49م2: 54 م2 مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، ومسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز، إلى جانب ممثل عن مجلس الدولة، ومجموعة من ممثلي قطاع الشئون التجارية والعقارية والمالية من رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية.

ويعد هذا المزاد خُطوة إضافية ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي سيُعلن عنها في الصحف الرسمية مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتوفير خدمات متنوعة لسكان مدينة العبور الجديدة، دعمًا لرؤية المدينة التنموية المتكاملة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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