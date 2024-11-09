التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

إرشادات هامة للمسافرين خلال التواجد في المطار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إرشادات هامة للمسافرين خلال التواجد في المطار - أخبار كلمتك

إرشادات هامة للمسافرين خلال التواجد في المطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:45 صباحاً - يحتاج المسافر إلى إنهاء إجراءات سفره بسهولة ودون معوقات، للاستمتاع بتجربة السفر، وينبغي للراكب الالتزام بمجموعة من الإجراءات خاصة بـ حقائب السفر حتى لا يتأخر عن رحلته.

 

حقائب السفر

قم بتسجيل أكبر عدد من الحقائب التي بحوزتك، حتى يكون مرورك على نقاط التفتيش الأمنية على نحو سلس وسريع.

 

قلل أمتعك اليدويـة إلى الحد الأدنى، وقم برفع جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) من الحقيبة ووضعه على حدة (في مطار هيثرو في لندن وبعض المطارات الأخرى).

 

القيود ​المفروضة على الأمتعة اليدوية

سيتم فحص أمتعك اليدوية من قبل موظفي الأمن باستخدام الأشعة السينية، فحاول التعرف على أحدث القيود ​المفروضة على الأمتعة اليدوية.


قم بإزالة الأفلام الأكثر من 1000ASA/31 دين، وقدمها للفحص على حدة.


لا تحمل حقائب تتضمن محتويات مجهولة نيابة عن أشخاص آخرين.

يفضل قفل حقائبك، إلا فى حالة السفر من الولايات المتحدة.

وفي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة لتحديد أو استلام الأمتعة الخاصة بك، لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالجمارك المحليـة في نقطة الاتصال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق