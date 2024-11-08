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طالب بتطبيق لائحة الانضباط.. «ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على أحداث العنف بالمدارس - أخبار كلمتك

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طالب بتطبيق لائحة الانضباط.. «ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على أحداث العنف بالمدارس - أخبار كلمتك

طالب بتطبيق لائحة الانضباط.. «ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على أحداث العنف بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - أكدت داليا الحزاوي مؤسس "ائتلاف أولياء أمور مصر"، والخبيرة الأسرية أن "أحداث العنف المؤسفة التي حدثت في المدارس هذه الأيام تحتاج إلى وقفة وعدم التهاون واتخاذ الوزارة جميع الإجراءات لضمان عدم تكرارها، فمن حق أولادنا الطلاب بيئة تعليمية آمنة"

وتابعت الحزاوي" نرجو النظر من جديد في لائحة الانضباط المدرسي وتغليظ العقوبة في آليات التعامل مع المخالفات لوجود تجاوزات لا يصبح مجديا التعامل معها بالتنبيه الشفوي والكتابي و قيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية فمن أمن العقاب أساء الأدب "

كما طالبت الحزاوى بأن يكون هناك اتجاه لتفريغ طاقات الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة داخل المدارس و الرياضة، مشيرة إلى أن الرياضة في المدارس تساعد على بناء شخصية الطلاب ولها دور في غرس القيم والأخلاق، مثل ضبط النفس والتعاون وتقبل الهزيمة، والإصرار على التفوق، و الالتزام بالقواعد والقوانين وغيرها من الخصال الكريمة.

وأضافت أن عودة الدور الفعال للأخصائي الاجتماعي لتعديل السلوكيات غير المنضبطة مهم في هذه المرحلة على أن يكون هناك تواصل مع الأسرة لمعالجة الخلل.

وأكدت الخزاوي أنه يجب على الأسرة القيام بمتابعة أحوال أبنائهم، فمع الانشغال بتوفير الجانب المادي تغيّب دور الأسرة، وأصبحت التربية في نظر الأسر، هي توفير الاحتياجات من مأكل ومشرب وملبس فقط متناسين تماما أهمية أداء الدور التربوي والرقابي والتوجيهي.

واختتمت الحزاوي كلامها بتفعيل مبادرة ائتلاف أولياء أمور مصر بأن التربية أولا وأخيرا، حيث تهدف المبادرة إلى إحياء القيم الأخلاقية بالتعاون مع المدارس والبيت والإعلام.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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