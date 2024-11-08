قومي المرأة ينظم دورة تدريبية للمرأة الإفريقية حول إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، واستهدفت عددا من القيادات النسائية الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "المرأة الريفية وريادة الأعمال" الذي ينظمه المجلس، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية.

واستعرضت شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية بالمجلس استراتيجية المجلس القومي للمرأة للسيدات الحاضرات، داعية المشاركات إلى تبادل خبراتهن في مجال تمكين المرأة في دولهم الإفريقية المختلفة.

وأشارت إلى أن برنامج "المرأة الريفية وريادة الأعمال" يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر بين النساء في أفريقيا، وذلك عبر دعمهن في دعم برامج ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيههن لكيفية تقييم المشروعات القائمة.

وناقش المتحدثون - خلال الدورة التدريبية - عدة موضوعات منها التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وخطواتها، أدوار النوع الاجتماعي وعلاقتها بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتأثير الأدوار المجتمعية على تنمية المرأة والتفريق بين الطبيعة البيولوجية والثقافة المجتمعية وأثرها على تمكين النساء اقتصادياً النساء في إفريقيا.

وتم استعراض المهارات الهامة اللازمة لرائدة الأعمال والتي تتضمن الابتكار وكذلك التخطيط، كما تطرقت الدورة التدريبية إلى سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعات والتي تعيق المرأة عن الانغماس في مجتمعها بسبب العوائق الأسرية والمجتمعية، خاصة مع صعوبة تغيير الموروثات الثقافية، مع عرض نماذج نجاح لسيدات رائدات أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة.

وعلى هامش فعاليات الدورة، تم تنظيم زيارة للسيدات إلى مشغل المجلس بمحافظة الجيزة للتعرف على دوره وجهوده فى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم ريادة الأعمال.