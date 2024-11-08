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المنتدى الحضري العالمي، التضامن تشارك في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع" - أخبار كلمتك

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المنتدى الحضري العالمي، التضامن تشارك في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع" - أخبار كلمتك

المنتدى الحضري العالمي، التضامن تشارك في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام برعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية رؤية الصندوق الذي أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات، ويتولى  تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.

وقال المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية: “تم إجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني، ونعمل على توفير كافة الأدوات لها لكي تنهض وتنمو، ويتم دعم الجمعيات التي تقدم دعما للفئات الأكثر احتياجًا ككبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال والكبار بلا مأوى، خاصة أن هذه الخدمات تتطلب نوعًا مميزا من التمويل، والمجتمع المدني بدوره يلعب دورًا رئيسيًا في مد الجسور”.

وأشار إلى أنه تم رصد عدة تحديات لدى اغلب مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها التأخر التكنولوجي، وضعف إمكانيات التقييم، لذلك سيطلق الصندوق قريبًا منصة إلكترونية يمكن للمؤسسات الأهلية تقديم طلباتها للحصول على التمويل من الصندوق.

وأكد استعداد الصندوق لمشاركة القدرات والخبرات التي لديه مع المؤسسات الأهلية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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