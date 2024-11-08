محافظ الجيزة: ضبط 3596 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق خلال شهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي أكد خلاله النجار علي اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وكشف المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٥٩٦ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأوضح النجار أن الجهود فى مجال المخابز أسفرت عن تحرير عدد ٢٨٩٦ محضرا، شملت ضبط ٤٢٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم بإجمالي ٢١ طن مضبوطات ومخالفات التلاعب بأوزان ومواصفات الخبز.

وفي مجال الأسواق تم تحرير ٥٥٣ محضرا تموينيا شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص أو شهادة صحية كما تم تحرير ٣٦ محضرا فى مجال البنزين ومستودعات البوتاجاز شملت ضبط ٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ وتصرف ١٠ آلاف لتر بنزين ٨٠ وضبط ١٠٠٠لتر سولار و٦٨ أسطوانة بوتاجاز تجارى و٧٠ أسطوانة بوتاجاز منزلي.

كما شملت الجهود التموينية فى مجال مخالفات البدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية فقد تم تحرير ١١١ محضرا شملت ضبط ٨٤٠ لتر خل و٥٩٠علبة تبغ و٦١٨٠ كيلو مكرونة و١٣٠٠ كيلو أرز و١٢٠٠كيلو سكر و٥٠٠ كيلو ملح و٩٥٠ كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و٧٦ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و٤٨٦٤ لتر زيت طعام مستعمل و٢١٢ لتر زيت زيتون مجهول المصدر و٣٥كيلو مقطعات دواجن مجهولة المصدر.

وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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