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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

موعد طرح ديو فعلا مبيتنسيش لـ تامر حسني ورامي صبري - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:15 مساءً - أعلن الفنان رامي صبري موعد طرح أغنيته المنتظرة مع تامر حسني “فعلا مبيتنسيش”، بمناسبة عام 2025.

ديو تامر حسني ورامي صبري 

وقال رامي صبري إن من المفترض طرح ديو فعلا مبيتنسيش يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

تامر حسني ورامي صبري

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي".

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا

وكان الفنان تامر حسني، قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في هذا السياق، كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر بقوله: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا  كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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