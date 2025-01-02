مشاهير العرب - «تامر عبد المنعم» يوجه رسالة مؤثرة إلى السيناريست وحيد حامد في ذكرى وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:16 مساءً - اليوم تحل الذكرى السنوية الثالثة، لرحيل واحد من عباقرة السيناريو وهو الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي قدم للسينما والتليفزيون العديد من الأعمال الخالدة والمهمة في تاريخ الفن العربي، .

تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة الذي أثرى حياتنا بالعديد من الأعمال الناجحة.

الفنان تامر يحي ذكر وفاة الكاتب وحيد حامد

وجه الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، رسالة مؤثرة إلى أستاذه الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

حيث نشر تامر عبد المنعم صورة تجمعه بالراحل وحيد حامد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها: عم الناس وحشتني، أستاذي اللي علمني الصنعة و مدين له بالفضل وحشتني يا ملك السيناريو وأستاذ الحياة وحشتني، يا ابويا وابني واخويا وصاحبي وحشتني.. وحيد حامد.

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عالمنا صباح يوم 2 يناير عام 2021 أي منذ 3 سنوات عن عمر ناهز 77 عاما إثر أزمة صحية تعرض لها.

شارك تامر عبد المنعم في العديد من الأعمال التي كتبها الراحل وحيد منها "أضحك الصورة تطلع حلوة ـ معالي الوزير ـ عمارة يعقوبيان" وأعمال أخرى كثيرة.

أعمال وحيد حامد

قدّم وحيد حامد خلال مشواره الفني أعمالًا مهمة كانت لها تأثير كبير في تغيير العديد من المفاهيم، وكان دائمًا قريبًا من الواقع المصري، حيث كان يستلهم أعماله من الحياة اليومية للمواطن المصري.

ورغم المشوار الكبير الذي بدأه، إلا أن القدر لم يمهله لإتمام بعض المشاريع المهمة التي كان يخطط لها، منها الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" الذي شرع في كتابة نصف أحداثه قبل وفاته، وكان يعد له ليعرضه للجمهور.

كان الكاتب الراحل وحيد حامد يستعد لتقديم فيلم سينمائي ضخم من بطولة النجم يحيى الفخراني بعنوان "الصحبة الحلوة"، وهو العمل الذي كان من المقرر أن يعيد الفنان الفخراني إلى السينما بعد غياب طويل. ولكن توقفت كافة التحضيرات بعد وفاته.

أخيرًا، قبل تدهور حالته الصحية، كان وحيد حامد قد بدأ إعداد فيلم سينمائي عن معركة كبريت الحربية، والذي كان سيروي بطولات الصاعقة المصرية في مواجهة القوات الإسرائيلية، إلا أن القدر حال دون كتابة هذه القصة التاريخية المهمة.