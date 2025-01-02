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موقع عبري: وفد إسرائيلي يطير إلى الدوحة في محاولة لإنقاذ صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

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موقع عبري: وفد إسرائيلي يطير إلى الدوحة في محاولة لإنقاذ صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

موقع عبري: وفد إسرائيلي يطير إلى الدوحة في محاولة لإنقاذ صفقة الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:10 مساءً - نقل موقع  "والا" العبري في تقرير له اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم:"إن إرسال فريق التفاوض للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة".

إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: إن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة، وهو  ما دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

وفي هذا السياق كشف مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، عن وجود خلافات تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك الخلافات كانت السبب وراء استقالة بيني جانتس وقبله آيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكد مراد حرفوش، أن نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الأمر الذي سيتسبب في استمرار الخلافات داخل حكومة اليمين المتطرف. 

خلافات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيج الحريديم

وأضاف حرفوش، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات مستمرة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم والموازنة الخاصة بالدولة.

صفقة تبادل الأسرى

ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي يدير ظهره لهذه الاستحقاقات ومطالبات المعارضة الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالوصول إلى صفقة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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