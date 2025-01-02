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الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2025.1.2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:10 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في الإمارات وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 320 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 296 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 287 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 246 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2296 درهمًا

استهل الذهب معاملات العام الجديد على نحو إيجابي بعد أداء رائع خلال العام الماضي وذلك وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.

بورصة الذهب عالميا

واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس عند 2625.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش. 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2639.60 دولار للأوقية.

وبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أفضل الأصول أداء في 2024 بعدما زاد بأكثر من 27 بالمئة في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2010.

 خفض أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا بطيئا وحذرا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي.إم.إي) فإن الأسواق ترى فرصة بنسبة 11.2 بالمئة فقط في إقدام المركزي الأمريكي على خفض الفائدة في يناير مقابل احتمال بنسبة 88.8 بالإبقاء على الوضع الراهن.

 المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.98 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 909 دولارات للأوقية بينما خسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 909.32 دولار للأوقية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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