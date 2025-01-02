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مشاهير العرب - ليلى علوي تُحيي ذكرى وفاة وحيد حامد بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ليلى علوي تُحيي ذكرى وفاة وحيد حامد بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي تُحيي ذكرى وفاة وحيد حامد بكلمات مؤثرة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:16 مساءً - حرصت الفنانة ليلى علوي، على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، اليوم الخميس، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في 2 يناير 2021، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشاركت ليلى علوي، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة تُحيي من خلالها ذكرى وفاة الكاتب وحيد حامد، قائلة: «حامد مكانه محفوظ في قلوبنا.. وكتاباته تخليه يعيش العمر كله.. عميقة وممتعة لكل المشاهدين علي جميع المستويات».

وأضافت ليلى علوي: «وحيد حامد، حاضر دائما في أذهاننا مش ممكن يجي فيلم وحيد حامد ويتحول لازم نتفرج.. الله يرحمه و يعفوا عنه كان بني آدم جميل، وحيد جدا، مخلص جدا لأعماله الفنية، مشاهد لجمهوره ولبلده».

ذكرى رحيل الكاتب وحيد حامد

وتحل اليوم الخميس 2 يناير 2025، الذكرى الرابعة لرحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي قدم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي ستظل محفورة في تاريخ الفن المصري بحروف من نور.

وأحيت قناة «إكسترا نيوز»، ذكرى وفاة الكاتب وحيد حامد خلال تقرير تليفزيوني بعنوان: «ذكرى وفاة أيقونة الفكر والفن الكاتب الكبير وحيد حامد».

وأفاد التقرير: «ولد الكاتب الكبير وحيد حامد في الأول من يوليو عام 1944 بمركز منيا القمح في الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965.

وأضاف التقرير: «بدأ وحيد حامد مشواره مع الكتابة منذ أواخر الستينيات وامتد مشواره لسنوات طويلة، كان فيها خير سفيره لبلده وللدراما المصرية، لذا تظل أعماله من أهم ما قدمت السينما المصرية والفن بوجه عام».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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