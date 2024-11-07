وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة هامة للطلاب والمعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - أكدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضرورة تفعيل الإشراف اليومي من خلال مراجعة سجلات التكليفات وشئون الطلاب، والتزام المعلمين باللوائح والقوانين، وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وفقًا للتعليمات الوزارية.

وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة واضحة للمعلمين والطلاب

ووجّهت وكيل مديرية تعليم الجيزة رسالة واضحة للمعلمين والطلاب، أكدت فيها على أهمية الالتزام بالعمل والإخلاص فيه، والاهتمام بجودة التعليم ونظافة المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

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